- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
A taxa do CATH para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.58 e o mais alto foi 80.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X S&P 500 Catholic Values ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATH Notícias
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CATH hoje?
Hoje Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) está avaliado em 80.72. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 80.77, e o volume de negociação atingiu 200. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CATH em tempo real.
As ações de Global X S&P 500 Catholic Values ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X S&P 500 Catholic Values ETF está avaliado em 80.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.34% e USD. Monitore os movimentos de CATH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CATH?
Você pode comprar ações de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) pelo preço atual 80.72. Ordens geralmente são executadas perto de 80.72 ou 81.02, enquanto 200 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CATH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CATH?
Investir em Global X S&P 500 Catholic Values ETF envolve considerar a faixa anual 58.39 - 81.42 e o preço atual 80.72. Muitos comparam 3.71% e 20.10% antes de enviar ordens em 80.72 ou 81.02. Estude as mudanças diárias de preço de CATH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
O maior preço de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) no último ano foi 81.42. As ações oscilaram bastante dentro de 58.39 - 81.42, e a comparação com 80.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X S&P 500 Catholic Values ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
O menor preço de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) no ano foi 58.39. A comparação com o preço atual 80.72 e 58.39 - 81.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CATH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CATH?
No passado Global X S&P 500 Catholic Values ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 80.77 e 16.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 80.77
- Open
- 80.77
- Bid
- 80.72
- Ask
- 81.02
- Low
- 80.58
- High
- 80.81
- Volume
- 200
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 3.71%
- Mudança de 6 meses
- 20.10%
- Mudança anual
- 16.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8