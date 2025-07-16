CotaçõesSeções
Moedas / CATH
Voltar para Ações

CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CATH para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.58 e o mais alto foi 80.81.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X S&P 500 Catholic Values ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATH Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CATH hoje?

Hoje Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) está avaliado em 80.72. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 80.77, e o volume de negociação atingiu 200. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CATH em tempo real.

As ações de Global X S&P 500 Catholic Values ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X S&P 500 Catholic Values ETF está avaliado em 80.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.34% e USD. Monitore os movimentos de CATH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CATH?

Você pode comprar ações de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) pelo preço atual 80.72. Ordens geralmente são executadas perto de 80.72 ou 81.02, enquanto 200 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CATH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CATH?

Investir em Global X S&P 500 Catholic Values ETF envolve considerar a faixa anual 58.39 - 81.42 e o preço atual 80.72. Muitos comparam 3.71% e 20.10% antes de enviar ordens em 80.72 ou 81.02. Estude as mudanças diárias de preço de CATH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

O maior preço de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) no último ano foi 81.42. As ações oscilaram bastante dentro de 58.39 - 81.42, e a comparação com 80.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X S&P 500 Catholic Values ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

O menor preço de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) no ano foi 58.39. A comparação com o preço atual 80.72 e 58.39 - 81.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CATH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CATH?

No passado Global X S&P 500 Catholic Values ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 80.77 e 16.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
80.58 80.81
Faixa anual
58.39 81.42
Fechamento anterior
80.77
Open
80.77
Bid
80.72
Ask
81.02
Low
80.58
High
80.81
Volume
200
Mudança diária
-0.06%
Mudança mensal
3.71%
Mudança de 6 meses
20.10%
Mudança anual
16.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8