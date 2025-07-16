报价部分
货币 / CATH
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CATH汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点80.60和高点80.81进行交易。

关注Global X S&P 500 Catholic Values ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CATH新闻

常见问题解答

CATH股票今天的价格是多少？

Global X S&P 500 Catholic Values ETF股票今天的定价为80.72。它在-0.06%范围内交易，昨天的收盘价为80.77，交易量达到99。CATH的实时价格图表显示了这些更新。

Global X S&P 500 Catholic Values ETF股票是否支付股息？

Global X S&P 500 Catholic Values ETF目前的价值为80.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.34%和USD。实时查看图表以跟踪CATH走势。

如何购买CATH股票？

您可以以80.72的当前价格购买Global X S&P 500 Catholic Values ETF股票。订单通常设置在80.72或81.02附近，而99和-0.06%显示市场活动。立即关注CATH的实时图表更新。

如何投资CATH股票？

投资Global X S&P 500 Catholic Values ETF需要考虑年度范围58.39 - 81.42和当前价格80.72。许多人在以80.72或81.02下订单之前，会比较3.71%和。实时查看CATH价格图表，了解每日变化。

Global X S&P 500 Catholic Values ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X S&P 500 Catholic Values ETF的最高价格是81.42。在58.39 - 81.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X S&P 500 Catholic Values ETF的绩效。

Global X S&P 500 Catholic Values ETF股票的最低价格是多少？

Global X S&P 500 Catholic Values ETF（CATH）的最低价格为58.39。将其与当前的80.72和58.39 - 81.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CATH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CATH股票是什么时候拆分的？

Global X S&P 500 Catholic Values ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、80.77和16.34%中可见。

日范围
80.60 80.81
年范围
58.39 81.42
前一天收盘价
80.77
开盘价
80.77
卖价
80.72
买价
81.02
最低价
80.60
最高价
80.81
交易量
99
日变化
-0.06%
月变化
3.71%
6个月变化
20.10%
年变化
16.34%
