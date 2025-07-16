КотировкиРазделы
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CATH за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.60, а максимальная — 80.81.

Следите за динамикой Global X S&P 500 Catholic Values ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CATH сегодня?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) сегодня оценивается на уровне 80.72. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 80.77, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CATH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF в настоящее время оценивается в 80.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.34% и USD. Отслеживайте движения CATH на графике в реальном времени.

Как купить акции CATH?

Вы можете купить акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) по текущей цене 80.72. Ордера обычно размещаются около 80.72 или 81.02, тогда как 99 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CATH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CATH?

Инвестирование в Global X S&P 500 Catholic Values ETF предполагает учет годового диапазона 58.39 - 81.42 и текущей цены 80.72. Многие сравнивают 3.71% и 20.10% перед размещением ордеров на 80.72 или 81.02. Изучайте ежедневные изменения цены CATH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Самая высокая цена Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) за последний год составила 81.42. Акции заметно колебались в пределах 58.39 - 81.42, сравнение с 80.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Catholic Values ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Самая низкая цена Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) за год составила 58.39. Сравнение с текущими 80.72 и 58.39 - 81.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CATH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CATH?

В прошлом Global X S&P 500 Catholic Values ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 80.77 и 16.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
80.60 80.81
Годовой диапазон
58.39 81.42
Предыдущее закрытие
80.77
Open
80.77
Bid
80.72
Ask
81.02
Low
80.60
High
80.81
Объем
99
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
3.71%
6-месячное изменение
20.10%
Годовое изменение
16.34%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8