CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
Курс CATH за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.60, а максимальная — 80.81.
Следите за динамикой Global X S&P 500 Catholic Values ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CATH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CATH сегодня?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) сегодня оценивается на уровне 80.72. Инструмент торгуется в пределах -0.06%, вчерашнее закрытие составило 80.77, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CATH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF в настоящее время оценивается в 80.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.34% и USD. Отслеживайте движения CATH на графике в реальном времени.
Как купить акции CATH?
Вы можете купить акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) по текущей цене 80.72. Ордера обычно размещаются около 80.72 или 81.02, тогда как 99 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CATH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CATH?
Инвестирование в Global X S&P 500 Catholic Values ETF предполагает учет годового диапазона 58.39 - 81.42 и текущей цены 80.72. Многие сравнивают 3.71% и 20.10% перед размещением ордеров на 80.72 или 81.02. Изучайте ежедневные изменения цены CATH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Самая высокая цена Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) за последний год составила 81.42. Акции заметно колебались в пределах 58.39 - 81.42, сравнение с 80.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Catholic Values ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Самая низкая цена Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) за год составила 58.39. Сравнение с текущими 80.72 и 58.39 - 81.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CATH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CATH?
В прошлом Global X S&P 500 Catholic Values ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 80.77 и 16.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 80.77
- Open
- 80.77
- Bid
- 80.72
- Ask
- 81.02
- Low
- 80.60
- High
- 80.81
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 20.10%
- Годовое изменение
- 16.34%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8