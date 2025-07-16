- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATHの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり80.58の安値と80.81の高値で取引されました。
Global X S&P 500 Catholic Values ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATH News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
よくあるご質問
CATH株の現在の価格は？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株価は本日80.72です。-0.06%内で取引され、前日の終値は80.77、取引量は200に達しました。CATHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株は配当を出しますか？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの現在の価格は80.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.34%やUSDにも注目します。CATHの動きはライブチャートで確認できます。
CATH株を買う方法は？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株は現在80.72で購入可能です。注文は通常80.72または81.02付近で行われ、200や-0.06%が市場の動きを示します。CATHの最新情報はライブチャートで確認できます。
CATH株に投資する方法は？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFへの投資では、年間の値幅58.39 - 81.42と現在の80.72を考慮します。注文は多くの場合80.72や81.02で行われる前に、3.71%や20.10%と比較されます。CATHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株の最高値は？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの過去1年の最高値は81.42でした。58.39 - 81.42内で株価は大きく変動し、80.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X S&P 500 Catholic Values ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株の最低値は？
Global X S&P 500 Catholic Values ETF(CATH)の年間最安値は58.39でした。現在の80.72や58.39 - 81.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CATHの動きはライブチャートで確認できます。
CATHの株式分割はいつ行われましたか？
Global X S&P 500 Catholic Values ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、80.77、16.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 80.77
- 始値
- 80.77
- 買値
- 80.72
- 買値
- 81.02
- 安値
- 80.58
- 高値
- 80.81
- 出来高
- 200
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- 3.71%
- 6ヶ月の変化
- 20.10%
- 1年の変化
- 16.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8