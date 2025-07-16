クォートセクション
通貨 / CATH
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CATHの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり80.58の安値と80.81の高値で取引されました。

Global X S&P 500 Catholic Values ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CATH株の現在の価格は？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株価は本日80.72です。-0.06%内で取引され、前日の終値は80.77、取引量は200に達しました。CATHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株は配当を出しますか？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの現在の価格は80.72です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.34%やUSDにも注目します。CATHの動きはライブチャートで確認できます。

CATH株を買う方法は？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株は現在80.72で購入可能です。注文は通常80.72または81.02付近で行われ、200や-0.06%が市場の動きを示します。CATHの最新情報はライブチャートで確認できます。

CATH株に投資する方法は？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFへの投資では、年間の値幅58.39 - 81.42と現在の80.72を考慮します。注文は多くの場合80.72や81.02で行われる前に、3.71%や20.10%と比較されます。CATHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株の最高値は？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの過去1年の最高値は81.42でした。58.39 - 81.42内で株価は大きく変動し、80.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X S&P 500 Catholic Values ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X S&P 500 Catholic Values ETFの株の最低値は？

Global X S&P 500 Catholic Values ETF(CATH)の年間最安値は58.39でした。現在の80.72や58.39 - 81.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CATHの動きはライブチャートで確認できます。

CATHの株式分割はいつ行われましたか？

Global X S&P 500 Catholic Values ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、80.77、16.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
80.58 80.81
1年のレンジ
58.39 81.42
以前の終値
80.77
始値
80.77
買値
80.72
買値
81.02
安値
80.58
高値
80.81
出来高
200
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
3.71%
6ヶ月の変化
20.10%
1年の変化
16.34%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8