CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
Le taux de change de CATH a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.65 et à un maximum de 80.98.
Suivez la dynamique Global X S&P 500 Catholic Values ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CATH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CATH aujourd'hui ?
L'action Global X S&P 500 Catholic Values ETF est cotée à 80.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 80.55 et son volume d'échange a atteint 30. Le graphique en temps réel du cours de CATH présente ces mises à jour.
L'action Global X S&P 500 Catholic Values ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF est actuellement valorisé à 80.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CATH.
Comment acheter des actions CATH ?
Vous pouvez acheter des actions Global X S&P 500 Catholic Values ETF au cours actuel de 80.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 80.77 ou de 81.07, le 30 et le -0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CATH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CATH ?
Investir dans Global X S&P 500 Catholic Values ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.39 - 81.42 et le prix actuel 80.77. Beaucoup comparent 3.78% et 20.18% avant de passer des ordres à 80.77 ou 81.07. Consultez le graphique du cours de CATH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X S&P 500 Catholic Values ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X S&P 500 Catholic Values ETF l'année dernière était 81.42. Au cours de 58.39 - 81.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 80.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X S&P 500 Catholic Values ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X S&P 500 Catholic Values ETF ?
Le cours le plus bas de Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) sur l'année a été 58.39. Sa comparaison avec 80.77 et 58.39 - 81.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CATH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CATH a-t-elle été divisée ?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 80.55 et 16.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 80.55
- Ouverture
- 80.98
- Bid
- 80.77
- Ask
- 81.07
- Plus Bas
- 80.65
- Plus Haut
- 80.98
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 3.78%
- Changement à 6 Mois
- 20.18%
- Changement Annuel
- 16.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8