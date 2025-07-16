- Panoramica
CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF
Il tasso di cambio CATH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.60 e ad un massimo di 80.81.
Segui le dinamiche di Global X S&P 500 Catholic Values ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CATH News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CATH oggi?
Oggi le azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF sono prezzate a 80.72. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 80.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CATH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF pagano dividendi?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF è attualmente valutato a 80.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CATH.
Come acquistare azioni CATH?
Puoi acquistare azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF al prezzo attuale di 80.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 80.72 o 81.02, mentre 99 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CATH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CATH?
Investire in Global X S&P 500 Catholic Values ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.39 - 81.42 e il prezzo attuale 80.72. Molti confrontano 3.71% e 20.10% prima di effettuare ordini su 80.72 o 81.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CATH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Il prezzo massimo di Global X S&P 500 Catholic Values ETF nell'ultimo anno è stato 81.42. All'interno di 58.39 - 81.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 80.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X S&P 500 Catholic Values ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF?
Il prezzo più basso di Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) nel corso dell'anno è stato 58.39. Confrontandolo con gli attuali 80.72 e 58.39 - 81.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CATH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CATH?
Global X S&P 500 Catholic Values ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 80.77 e 16.34%.
- Chiusura Precedente
- 80.77
- Apertura
- 80.77
- Bid
- 80.72
- Ask
- 81.02
- Minimo
- 80.60
- Massimo
- 80.81
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 3.71%
- Variazione Semestrale
- 20.10%
- Variazione Annuale
- 16.34%
