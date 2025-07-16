QuotazioniSezioni
Valute / CATH
Tornare a Azioni

CATH: Global X S&P 500 Catholic Values ETF

80.72 USD 0.05 (0.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CATH ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.60 e ad un massimo di 80.81.

Segui le dinamiche di Global X S&P 500 Catholic Values ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CATH News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CATH oggi?

Oggi le azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF sono prezzate a 80.72. Viene scambiato all'interno di -0.06%, la chiusura di ieri è stata 80.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CATH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF pagano dividendi?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF è attualmente valutato a 80.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CATH.

Come acquistare azioni CATH?

Puoi acquistare azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF al prezzo attuale di 80.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 80.72 o 81.02, mentre 99 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CATH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CATH?

Investire in Global X S&P 500 Catholic Values ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.39 - 81.42 e il prezzo attuale 80.72. Molti confrontano 3.71% e 20.10% prima di effettuare ordini su 80.72 o 81.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CATH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Il prezzo massimo di Global X S&P 500 Catholic Values ETF nell'ultimo anno è stato 81.42. All'interno di 58.39 - 81.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 80.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X S&P 500 Catholic Values ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X S&P 500 Catholic Values ETF?

Il prezzo più basso di Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) nel corso dell'anno è stato 58.39. Confrontandolo con gli attuali 80.72 e 58.39 - 81.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CATH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CATH?

Global X S&P 500 Catholic Values ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 80.77 e 16.34%.

Intervallo Giornaliero
80.60 80.81
Intervallo Annuale
58.39 81.42
Chiusura Precedente
80.77
Apertura
80.77
Bid
80.72
Ask
81.02
Minimo
80.60
Massimo
80.81
Volume
99
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
3.71%
Variazione Semestrale
20.10%
Variazione Annuale
16.34%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8