CAT: Caterpillar Inc

450.62 USD 9.94 (2.26%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CAT de hoy ha cambiado un 2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 443.00, mientras que el máximo ha alcanzado 452.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Caterpillar Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
443.00 452.32
Rango anual
267.30 452.32
Cierres anteriores
440.68
Open
445.00
Bid
450.62
Ask
450.92
Low
443.00
High
452.32
Volumen
10.247 K
Cambio diario
2.26%
Cambio mensual
9.24%
Cambio a 6 meses
38.09%
Cambio anual
15.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B