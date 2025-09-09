Divisas / CAT
CAT: Caterpillar Inc
450.62 USD 9.94 (2.26%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAT de hoy ha cambiado un 2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 443.00, mientras que el máximo ha alcanzado 452.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Caterpillar Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
443.00 452.32
Rango anual
267.30 452.32
- Cierres anteriores
- 440.68
- Open
- 445.00
- Bid
- 450.62
- Ask
- 450.92
- Low
- 443.00
- High
- 452.32
- Volumen
- 10.247 K
- Cambio diario
- 2.26%
- Cambio mensual
- 9.24%
- Cambio a 6 meses
- 38.09%
- Cambio anual
- 15.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B