440.68 USD 5.03 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAT за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 434.28, а максимальная — 440.80.

Следите за динамикой Caterpillar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CAT

Дневной диапазон
434.28 440.80
Годовой диапазон
267.30 441.15
Предыдущее закрытие
435.65
Open
436.86
Bid
440.68
Ask
440.98
Low
434.28
High
440.80
Объем
3.999 K
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
6.83%
6-месячное изменение
35.05%
Годовое изменение
12.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.