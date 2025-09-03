Валюты / CAT
CAT: Caterpillar Inc
440.68 USD 5.03 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAT за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 434.28, а максимальная — 440.80.
Следите за динамикой Caterpillar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAT
Дневной диапазон
434.28 440.80
Годовой диапазон
267.30 441.15
- Предыдущее закрытие
- 435.65
- Open
- 436.86
- Bid
- 440.68
- Ask
- 440.98
- Low
- 434.28
- High
- 440.80
- Объем
- 3.999 K
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 6.83%
- 6-месячное изменение
- 35.05%
- Годовое изменение
- 12.66%
