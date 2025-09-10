通貨 / CAT
CAT: Caterpillar Inc
467.41 USD 16.79 (3.73%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CATの今日の為替レートは、3.73%変化しました。日中、通貨は1あたり448.86の安値と467.71の高値で取引されました。
Caterpillar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CAT News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- キャタピラー株価、444.85ドルで過去最高値を記録
- Caterpillar stock hits all-time high at 444.85 USD
- 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは125ドル安、FOMC待ち
- Why the Market Dipped But Caterpillar (CAT) Gained Today
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Best Dividend Stocks to Buy: Deere vs. Caterpillar
- 12日の米国市場ダイジェスト：NYダウは273ドル安、成長減速懸念が重し
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- Caterpillar Stock: Three Growth Drivers Powering The Bull Case (NYSE:CAT)
- 11日の米国市場ダイジェスト：NYダウは617ドル高、CPIで利下げ確信
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Here is What to Know Beyond Why Caterpillar Inc. (CAT) is a Trending Stock
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
1日のレンジ
448.86 467.71
1年のレンジ
267.30 467.71
- 以前の終値
- 450.62
- 始値
- 448.86
- 買値
- 467.41
- 買値
- 467.71
- 安値
- 448.86
- 高値
- 467.71
- 出来高
- 9.108 K
- 1日の変化
- 3.73%
- 1ヶ月の変化
- 13.31%
- 6ヶ月の変化
- 43.24%
- 1年の変化
- 19.49%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B