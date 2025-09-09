Dövizler / CAT
CAT: Caterpillar Inc
466.79 USD 0.62 (0.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAT fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 462.71 ve Yüksek fiyatı olarak 472.11 aralığında işlem gördü.
Caterpillar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
462.71 472.11
Yıllık aralık
267.30 472.11
- Önceki kapanış
- 467.41
- Açılış
- 470.07
- Satış
- 466.79
- Alış
- 467.09
- Düşük
- 462.71
- Yüksek
- 472.11
- Hacim
- 6.132 K
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- 13.16%
- 6 aylık değişim
- 43.05%
- Yıllık değişim
- 19.33%
21 Eylül, Pazar