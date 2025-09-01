QuotesSections
Currencies / CAT
Back to US Stock Market

CAT: Caterpillar Inc

436.01 USD 0.36 (0.08%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

CAT exchange rate has changed by 0.08% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 434.28 and at a high of 437.80.

Follow Caterpillar Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAT News

Daily Range
434.28 437.80
Year Range
267.30 441.15
Previous Close
435.65
Open
436.86
Bid
436.01
Ask
436.31
Low
434.28
High
437.80
Volume
1.402 K
Daily Change
0.08%
Month Change
5.70%
6 Months Change
33.61%
Year Change
11.47%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%