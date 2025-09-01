Currencies / CAT
CAT: Caterpillar Inc
436.01 USD 0.36 (0.08%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CAT exchange rate has changed by 0.08% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 434.28 and at a high of 437.80.
Follow Caterpillar Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CAT News
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Best Dividend Stocks to Buy: Deere vs. Caterpillar
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- Caterpillar Stock: Three Growth Drivers Powering The Bull Case (NYSE:CAT)
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Here is What to Know Beyond Why Caterpillar Inc. (CAT) is a Trending Stock
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Caterpillar (CAT) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Opinion: The next vehicles to go driverless may shock you — and could be a great investment
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Caterpillar (CAT): Should You Buy?
- Caterpillar: Tariffs Continue To Wreak Havoc On Profitability (NYSE:CAT)
- Can Deere Maintain Its Dividend Yield Edge Amid Industry Weakness?
- Caterpillar Stock Keeps Inching Along. Is It a Good Buy for Steady Growth?
- Can $10,000 in Caterpillar Stock Turn Into $50,000 by 2030?
- 2 No-Brainer Industrial Stocks to Buy With $100 Right Now
- Trump Admin Slams Norway's $2 Trillion Wealth Fund Exit From Caterpillar Over Gaza Bulldozer Use - Caterpillar (NYSE:CAT)
- US ’very troubled’ by Norway wealth fund’s divestment from Caterpillar
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Caterpillar stock price target maintained by Bernstein amid tariff headwinds
- JPMorgan lowers Caterpillar stock price target to $505 on tariff concerns
- Dividend Income: Lanny’s June 2025 Summary
Daily Range
434.28 437.80
Year Range
267.30 441.15
- Previous Close
- 435.65
- Open
- 436.86
- Bid
- 436.01
- Ask
- 436.31
- Low
- 434.28
- High
- 437.80
- Volume
- 1.402 K
- Daily Change
- 0.08%
- Month Change
- 5.70%
- 6 Months Change
- 33.61%
- Year Change
- 11.47%
