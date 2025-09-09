Devises / CAT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAT: Caterpillar Inc
466.79 USD 0.62 (0.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAT a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 462.71 et à un maximum de 472.11.
Suivez la dynamique Caterpillar Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAT Nouvelles
- Top Research Reports for Costco, Morgan Stanley & Caterpillar
- Wall Street Roundup: We Need To Talk About Intel (undefined:INTC)
- Boost Your Portfolio With These Top-Ranked ETFs
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Caterpillar, Ohio Valley Banc and Where Food Comes From
- Top Stock Reports for Exxon Mobil, AMD & Caterpillar
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- L’action Caterpillar atteint un record historique à 444,85 USD
- Caterpillar stock hits all-time high at 444.85 USD
- Why the Market Dipped But Caterpillar (CAT) Gained Today
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- These Were the 5 Worst-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Best Dividend Stocks to Buy: Deere vs. Caterpillar
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Trading Trump: Change Brings Short-Term Volatility, But Also Long-Term Winners & Losers
- Caterpillar Stock: Three Growth Drivers Powering The Bull Case (NYSE:CAT)
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Here is What to Know Beyond Why Caterpillar Inc. (CAT) is a Trending Stock
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Caterpillar (CAT) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
Range quotidien
462.71 472.11
Range Annuel
267.30 472.11
- Clôture Précédente
- 467.41
- Ouverture
- 470.07
- Bid
- 466.79
- Ask
- 467.09
- Plus Bas
- 462.71
- Plus Haut
- 472.11
- Volume
- 6.132 K
- Changement quotidien
- -0.13%
- Changement Mensuel
- 13.16%
- Changement à 6 Mois
- 43.05%
- Changement Annuel
- 19.33%
20 septembre, samedi