货币 / CAT
CAT: Caterpillar Inc
440.68 USD 5.03 (1.15%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAT汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点434.28和高点440.80进行交易。
关注Caterpillar Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
434.28 440.80
年范围
267.30 441.15
- 前一天收盘价
- 435.65
- 开盘价
- 436.86
- 卖价
- 440.68
- 买价
- 440.98
- 最低价
- 434.28
- 最高价
- 440.80
- 交易量
- 3.999 K
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 6.83%
- 6个月变化
- 35.05%
- 年变化
- 12.66%
