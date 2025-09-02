Divisas / BWA
BWA: BorgWarner Inc
44.18 USD 0.64 (1.47%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWA de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.42, mientras que el máximo ha alcanzado 44.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BorgWarner Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
¿Es Europa un presagio para EE.UU. sobre los vehículos eléctricos chinos?
BofA ve potencial limitado en BorgWarner y Lear al rebajar calificación de proveedores automotrices
Rango diario
43.42 44.70
Rango anual
24.40 44.70
- Cierres anteriores
- 43.54
- Open
- 43.62
- Bid
- 44.18
- Ask
- 44.48
- Low
- 43.42
- High
- 44.70
- Volumen
- 5.612 K
- Cambio diario
- 1.47%
- Cambio mensual
- 4.79%
- Cambio a 6 meses
- 54.26%
- Cambio anual
- 21.61%
