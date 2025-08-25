Moedas / BWA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BWA: BorgWarner Inc
44.05 USD 0.13 (0.29%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BWA para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.03 e o mais alto foi 44.27.
Veja a dinâmica do par de moedas BorgWarner Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA Notícias
- Ações da Borgwarner atingem máxima de 52 semanas a US$ 44,46
- Borgwarner stock hits 52-week high at $44.46
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- Europa é um prenúncio para os EUA sobre veículos elétricos chineses?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- BorgWarner (BWA) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- BorgWarner: Optimism About Its Transition (NYSE:BWA)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- BorgWarner stock rating upgraded to Outperform by Baird on hybrid growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.65 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Faixa diária
44.03 44.27
Faixa anual
24.40 44.70
- Fechamento anterior
- 44.18
- Open
- 44.19
- Bid
- 44.05
- Ask
- 44.35
- Low
- 44.03
- High
- 44.27
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 4.48%
- Mudança de 6 meses
- 53.81%
- Mudança anual
- 21.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh