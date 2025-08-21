货币 / BWA
BWA: BorgWarner Inc
44.04 USD 0.50 (1.15%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BWA汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点43.42和高点44.05进行交易。
关注BorgWarner Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA新闻
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- 中国电动车在欧洲的成功是否预示着美国市场的未来？
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- BorgWarner (BWA) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- BorgWarner: Optimism About Its Transition (NYSE:BWA)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- BorgWarner stock rating upgraded to Outperform by Baird on hybrid growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.65 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why BorgWarner (BWA) is a Strong Value Stock
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
日范围
43.42 44.05
年范围
24.40 44.44
- 前一天收盘价
- 43.54
- 开盘价
- 43.62
- 卖价
- 44.04
- 买价
- 44.34
- 最低价
- 43.42
- 最高价
- 44.05
- 交易量
- 385
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 4.46%
- 6个月变化
- 53.77%
- 年变化
- 21.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值