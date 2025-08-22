Währungen / BWA
BWA: BorgWarner Inc
44.43 USD 0.25 (0.57%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWA hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.03 bis zu einem Hoch von 44.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die BorgWarner Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA News
Tagesspanne
44.03 44.55
Jahresspanne
24.40 44.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.18
- Eröffnung
- 44.19
- Bid
- 44.43
- Ask
- 44.73
- Tief
- 44.03
- Hoch
- 44.55
- Volumen
- 3.023 K
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 5.38%
- 6-Monatsänderung
- 55.13%
- Jahresänderung
- 22.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K