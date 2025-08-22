KurseKategorien
Währungen / BWA
Zurück zum Aktien

BWA: BorgWarner Inc

44.43 USD 0.25 (0.57%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWA hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.03 bis zu einem Hoch von 44.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die BorgWarner Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWA News

Tagesspanne
44.03 44.55
Jahresspanne
24.40 44.70
Vorheriger Schlusskurs
44.18
Eröffnung
44.19
Bid
44.43
Ask
44.73
Tief
44.03
Hoch
44.55
Volumen
3.023 K
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
5.38%
6-Monatsänderung
55.13%
Jahresänderung
22.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K