Валюты / BWA
BWA: BorgWarner Inc
43.54 USD 0.35 (0.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWA за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.26, а максимальная — 43.91.
Следите за динамикой BorgWarner Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
43.26 43.91
Годовой диапазон
24.40 44.44
- Предыдущее закрытие
- 43.89
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.54
- Ask
- 43.84
- Low
- 43.26
- High
- 43.91
- Объем
- 3.943 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 52.03%
- Годовое изменение
- 19.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.