Devises / BWA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BWA: BorgWarner Inc
44.22 USD 0.21 (0.47%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BWA a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.83 et à un maximum de 44.51.
Suivez la dynamique BorgWarner Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA Nouvelles
- Fitch upgrades Garrett Motion to ’BB’ on improved financial profile
- L’action Borgwarner atteint un plus haut de 52 semaines à 44,46$
- Borgwarner stock hits 52-week high at $44.46
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- L’Europe est-elle un précurseur pour les États-Unis concernant les VE chinois?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BofA voit un potentiel limité pour BorgWarner et Lear en dégradant les équipementiers automobiles
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- BorgWarner (BWA) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- BorgWarner: Optimism About Its Transition (NYSE:BWA)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- BorgWarner stock rating upgraded to Outperform by Baird on hybrid growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
Range quotidien
43.83 44.51
Range Annuel
24.40 44.70
- Clôture Précédente
- 44.43
- Ouverture
- 44.51
- Bid
- 44.22
- Ask
- 44.52
- Plus Bas
- 43.83
- Plus Haut
- 44.51
- Volume
- 3.080 K
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 4.89%
- Changement à 6 Mois
- 54.40%
- Changement Annuel
- 21.72%
20 septembre, samedi