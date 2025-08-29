CotationsSections
Devises / BWA
BWA: BorgWarner Inc

44.22 USD 0.21 (0.47%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BWA a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.83 et à un maximum de 44.51.

Suivez la dynamique BorgWarner Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
43.83 44.51
Range Annuel
24.40 44.70
Clôture Précédente
44.43
Ouverture
44.51
Bid
44.22
Ask
44.52
Plus Bas
43.83
Plus Haut
44.51
Volume
3.080 K
Changement quotidien
-0.47%
Changement Mensuel
4.89%
Changement à 6 Mois
54.40%
Changement Annuel
21.72%
