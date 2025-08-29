FiyatlarBölümler
BWA: BorgWarner Inc

44.22 USD 0.21 (0.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWA fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.83 ve Yüksek fiyatı olarak 44.51 aralığında işlem gördü.

BorgWarner Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.83 44.51
Yıllık aralık
24.40 44.70
Önceki kapanış
44.43
Açılış
44.51
Satış
44.22
Alış
44.52
Düşük
43.83
Yüksek
44.51
Hacim
3.080 K
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
4.89%
6 aylık değişim
54.40%
Yıllık değişim
21.72%
