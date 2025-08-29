Dövizler / BWA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BWA: BorgWarner Inc
44.22 USD 0.21 (0.47%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWA fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.83 ve Yüksek fiyatı olarak 44.51 aralığında işlem gördü.
BorgWarner Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA haberleri
- Fitch, gelişen finansal profil nedeniyle Garrett Motion’ı ’BB’ye yükseltti
- Fitch upgrades Garrett Motion to ’BB’ on improved financial profile
- Borgwarner hissesi 44,46 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Borgwarner stock hits 52-week high at $44.46
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- Avrupa, Çin elektrikli araçları konusunda ABD için bir öncü mü?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- BorgWarner (BWA) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- BorgWarner: Optimism About Its Transition (NYSE:BWA)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- BorgWarner stock rating upgraded to Outperform by Baird on hybrid growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
Günlük aralık
43.83 44.51
Yıllık aralık
24.40 44.70
- Önceki kapanış
- 44.43
- Açılış
- 44.51
- Satış
- 44.22
- Alış
- 44.52
- Düşük
- 43.83
- Yüksek
- 44.51
- Hacim
- 3.080 K
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 4.89%
- 6 aylık değişim
- 54.40%
- Yıllık değişim
- 21.72%
21 Eylül, Pazar