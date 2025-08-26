통화 / BWA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BWA: BorgWarner Inc
44.22 USD 0.21 (0.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWA 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.83이고 고가는 44.51이었습니다.
BorgWarner Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWA News
- Fitch upgrades Garrett Motion to ’BB’ on improved financial profile
- Borgwarner, 52주 신고가 $44.46 기록
- Borgwarner stock hits 52-week high at $44.46
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Has BorgWarner (BWA) Outpaced Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- 유럽의 중국 전기차 수용, 미국에도 영향 줄까?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- New Strong Buy Stocks for September 15th
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Why BorgWarner (BWA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- BorgWarner (BWA) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- BorgWarner: Optimism About Its Transition (NYSE:BWA)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.84 USD
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- This BorgWarner Analyst Turns Bullish; Here Are Top 3 Upgrades For Wednesday - Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), BorgWarner (NYSE:BWA)
- BorgWarner stock rating upgraded to Outperform by Baird on hybrid growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, BWA, BAC, LECO and URI
- Top Stocks at 52-Week Highs: They Aren't What You Think
- Borgwarner stock hits 52-week high at 43.65 USD
일일 변동 비율
43.83 44.51
년간 변동
24.40 44.70
- 이전 종가
- 44.43
- 시가
- 44.51
- Bid
- 44.22
- Ask
- 44.52
- 저가
- 43.83
- 고가
- 44.51
- 볼륨
- 3.080 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 4.89%
- 6개월 변동
- 54.40%
- 년간 변동율
- 21.72%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K