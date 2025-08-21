Divisas / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
28.02 USD 0.63 (2.30%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BILI de hoy ha cambiado un 2.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.48, mientras que el máximo ha alcanzado 28.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bilibili Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
27.48 28.20
Rango anual
14.47 31.77
- Cierres anteriores
- 27.39
- Open
- 28.00
- Bid
- 28.02
- Ask
- 28.32
- Low
- 27.48
- High
- 28.20
- Volumen
- 8.034 K
- Cambio diario
- 2.30%
- Cambio mensual
- 24.20%
- Cambio a 6 meses
- 46.09%
- Cambio anual
- 17.98%
