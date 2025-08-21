통화 / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.15 USD 0.07 (0.26%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BILI 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.98이고 고가는 27.38이었습니다.
Bilibili Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BILI News
- CFRA, 비리비리 목표 주가 $32로 상향 조정
- CFRA raises Bilibili stock price target to $32 on strong H1 results
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- 빌리빌리 목표 주가, 모건 스탠리, 23달러로 상향
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
일일 변동 비율
26.98 27.38
년간 변동
14.47 31.77
- 이전 종가
- 27.08
- 시가
- 27.10
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- 저가
- 26.98
- 고가
- 27.38
- 볼륨
- 3.839 K
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 20.35%
- 6개월 변동
- 41.55%
- 년간 변동율
- 14.32%
