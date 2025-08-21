CotationsSections
BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares

27.15 USD 0.07 (0.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BILI a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.98 et à un maximum de 27.38.

Suivez la dynamique Bilibili Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.98 27.38
Range Annuel
14.47 31.77
Clôture Précédente
27.08
Ouverture
27.10
Bid
27.15
Ask
27.45
Plus Bas
26.98
Plus Haut
27.38
Volume
3.839 K
Changement quotidien
0.26%
Changement Mensuel
20.35%
Changement à 6 Mois
41.55%
Changement Annuel
14.32%
