BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.15 USD 0.07 (0.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BILI a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.98 et à un maximum de 27.38.
Suivez la dynamique Bilibili Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BILI Nouvelles
- CFRA relève l’objectif de cours de l’action Bilibili à 32$ suite à de solides résultats au S1
- CFRA raises Bilibili stock price target to $32 on strong H1 results
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- L’objectif de prix de l’action Bilibili relevé à 23$ contre 22$ par Morgan Stanley
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
Range quotidien
26.98 27.38
Range Annuel
14.47 31.77
- Clôture Précédente
- 27.08
- Ouverture
- 27.10
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Plus Bas
- 26.98
- Plus Haut
- 27.38
- Volume
- 3.839 K
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 20.35%
- Changement à 6 Mois
- 41.55%
- Changement Annuel
- 14.32%
20 septembre, samedi