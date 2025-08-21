Валюты / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.39 USD 0.31 (1.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BILI за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 27.52.
Следите за динамикой Bilibili Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BILI
- Morgan Stanley повысил целевую цену акций Bilibili до $23 с $22
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- Walmart, Coty and Johnson & Johnson fall premarket; Boeing rises
- Bilibili earnings beat by ¥0.09, revenue topped estimates
- Bilibili shares fall; Q2 earnings fail to impress investors
Дневной диапазон
26.72 27.52
Годовой диапазон
14.47 31.77
- Предыдущее закрытие
- 27.08
- Open
- 26.85
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 26.72
- High
- 27.52
- Объем
- 8.934 K
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 21.41%
- 6-месячное изменение
- 42.81%
- Годовое изменение
- 15.33%
