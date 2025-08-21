货币 / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.39 USD 0.31 (1.14%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BILI汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点26.72和高点27.52进行交易。
关注Bilibili Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BILI新闻
日范围
26.72 27.52
年范围
14.47 31.77
- 前一天收盘价
- 27.08
- 开盘价
- 26.85
- 卖价
- 27.39
- 买价
- 27.69
- 最低价
- 26.72
- 最高价
- 27.52
- 交易量
- 8.934 K
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 21.41%
- 6个月变化
- 42.81%
- 年变化
- 15.33%
