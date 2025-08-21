Moedas / BILI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.01 USD 1.01 (3.60%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BILI para hoje mudou para -3.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.66 e o mais alto foi 27.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Bilibili Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BILI Notícias
- CFRA eleva preço-alvo das ações da Bilibili para US$ 32 após fortes resultados no primeiro semestre
- CFRA raises Bilibili stock price target to $32 on strong H1 results
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Preço-alvo das ações da Bilibili elevado para US$ 23 de US$ 22 pelo Morgan Stanley
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
Faixa diária
26.66 27.09
Faixa anual
14.47 31.77
- Fechamento anterior
- 28.02
- Open
- 26.88
- Bid
- 27.01
- Ask
- 27.31
- Low
- 26.66
- High
- 27.09
- Volume
- 1.083 K
- Mudança diária
- -3.60%
- Mudança mensal
- 19.73%
- Mudança de 6 meses
- 40.82%
- Mudança anual
- 13.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh