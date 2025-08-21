通貨 / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.08 USD 0.94 (3.35%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BILIの今日の為替レートは、-3.35%変化しました。日中、通貨は1あたり26.66の安値と27.35の高値で取引されました。
Bilibili Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BILI News
- CFRAがビリビリの株価目標を32ドルに引き上げ、上半期の好調な業績を評価
- CFRA raises Bilibili stock price target to $32 on strong H1 results
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- モルガン・スタンレー、Bilibili株の目標株価を22ドルから23ドルに引き上げ
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
1日のレンジ
26.66 27.35
1年のレンジ
14.47 31.77
- 以前の終値
- 28.02
- 始値
- 26.88
- 買値
- 27.08
- 買値
- 27.38
- 安値
- 26.66
- 高値
- 27.35
- 出来高
- 6.411 K
- 1日の変化
- -3.35%
- 1ヶ月の変化
- 20.04%
- 6ヶ月の変化
- 41.19%
- 1年の変化
- 14.02%
