BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.08 USD 0.94 (3.35%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BILI hat sich für heute um -3.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.66 bis zu einem Hoch von 27.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bilibili Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.66 27.35
Jahresspanne
14.47 31.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.02
- Eröffnung
- 26.88
- Bid
- 27.08
- Ask
- 27.38
- Tief
- 26.66
- Hoch
- 27.35
- Volumen
- 6.411 K
- Tagesänderung
- -3.35%
- Monatsänderung
- 20.04%
- 6-Monatsänderung
- 41.19%
- Jahresänderung
- 14.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K