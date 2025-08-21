Valute / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
26.79 USD 0.36 (1.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BILI ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.70 e ad un massimo di 27.20.
Segui le dinamiche di Bilibili Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.70 27.20
Intervallo Annuale
14.47 31.77
- Chiusura Precedente
- 27.15
- Apertura
- 27.20
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Minimo
- 26.70
- Massimo
- 27.20
- Volume
- 3.059 K
- Variazione giornaliera
- -1.33%
- Variazione Mensile
- 18.75%
- Variazione Semestrale
- 39.68%
- Variazione Annuale
- 12.80%