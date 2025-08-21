QuotazioniSezioni
Valute / BILI
Tornare a Azioni

BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares

26.79 USD 0.36 (1.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BILI ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.70 e ad un massimo di 27.20.

Segui le dinamiche di Bilibili Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BILI News

Intervallo Giornaliero
26.70 27.20
Intervallo Annuale
14.47 31.77
Chiusura Precedente
27.15
Apertura
27.20
Bid
26.79
Ask
27.09
Minimo
26.70
Massimo
27.20
Volume
3.059 K
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
18.75%
Variazione Semestrale
39.68%
Variazione Annuale
12.80%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev