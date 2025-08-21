Dövizler / BILI
BILI: Bilibili Inc - American Depositary Shares
27.15 USD 0.07 (0.26%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BILI fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.98 ve Yüksek fiyatı olarak 27.38 aralığında işlem gördü.
Bilibili Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BILI haberleri
- CFRA, güçlü ilk yarı sonuçları üzerine Bilibili hisse senedi fiyat hedefini 32 dolara yükseltti
- CFRA raises Bilibili stock price target to $32 on strong H1 results
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Morgan Stanley, Bilibili hisse senedi fiyat hedefini 22 dolardan 23 dolara yükseltti
- Bilibili stock price target raised to $23 from $22 at Morgan Stanley
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Tourmaline Bio, QMMM Holdings, Teck Resources And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF)
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bilibili: Active Users Keep Surging (NASDAQ:BILI)
- These Analysts Revise Their Forecasts On Bilibili Following Q2 Earnings - Bilibili (NASDAQ:BILI)
- BILI Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise on Segment Expansion
- Bilibili stock price target lowered to $28 at Benchmark on gaming outlook
- Bilibili (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Bilibili Profit Rises on Games and Ads
- Bilibili stock price target raised to $28 by Barclays on margin expansion
- Jefferies lowers Bilibili stock price target to $28 on 2Q results
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Bilibili Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BILI)
- Bilibili Inc. (BILI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Bilibili (BILI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- What's Going On With Bilibili Stock Thursday? - Bilibili (NASDAQ:BILI)
Günlük aralık
26.98 27.38
Yıllık aralık
14.47 31.77
- Önceki kapanış
- 27.08
- Açılış
- 27.10
- Satış
- 27.15
- Alış
- 27.45
- Düşük
- 26.98
- Yüksek
- 27.38
- Hacim
- 3.839 K
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 20.35%
- 6 aylık değişim
- 41.55%
- Yıllık değişim
- 14.32%
