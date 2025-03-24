- Panorámica
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
El tipo de cambio de BCIM de hoy ha cambiado un -0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.55, mientras que el máximo ha alcanzado 21.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCIM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BCIM hoy?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) se evalúa hoy en 21.55. El instrumento se negocia dentro de -0.42%; el cierre de ayer ha sido 21.64 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BCIM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF se evalúa actualmente en 21.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.68% y USD. Monitoree los movimientos de BCIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BCIM?
Puede comprar acciones de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) al precio actual de 21.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.55 o 21.85, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BCIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BCIM?
Invertir en abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF implica tener en cuenta el rango anual 18.92 - 24.83 y el precio actual 21.55. Muchos comparan 4.01% y -0.14% antes de colocar órdenes en 21.55 o 21.85. Estudie los cambios diarios de precios de BCIM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
El precio más alto de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) en el último año ha sido 24.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.92 - 24.83, una comparación con 21.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
El precio más bajo de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) para el año ha sido 18.92. La comparación con los actuales 21.55 y 18.92 - 24.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BCIM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BCIM?
En el pasado, abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.64 y -11.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.64
- Open
- 21.55
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Low
- 21.55
- High
- 21.55
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.42%
- Cambio mensual
- 4.01%
- Cambio a 6 meses
- -0.14%
- Cambio anual
- -11.68%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8