BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
Le taux de change de BCIM a changé de 1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.59 et à un maximum de 21.64.
Suivez la dynamique abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BCIM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCIM aujourd'hui ?
L'action abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF est cotée à 21.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.74%, a clôturé hier à 21.27 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BCIM présente ces mises à jour.
L'action abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF verse-t-elle des dividendes ?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF est actuellement valorisé à 21.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCIM.
Comment acheter des actions BCIM ?
Vous pouvez acheter des actions abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF au cours actuel de 21.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.64 ou de 21.94, le 8 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCIM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCIM ?
Investir dans abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.92 - 24.83 et le prix actuel 21.64. Beaucoup comparent 4.44% et 0.28% avant de passer des ordres à 21.64 ou 21.94. Consultez le graphique du cours de BCIM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF ?
Le cours le plus élevé de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF l'année dernière était 24.83. Au cours de 18.92 - 24.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF ?
Le cours le plus bas de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) sur l'année a été 18.92. Sa comparaison avec 21.64 et 18.92 - 24.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCIM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCIM a-t-elle été divisée ?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.27 et -11.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.27
- Ouverture
- 21.59
- Bid
- 21.64
- Ask
- 21.94
- Plus Bas
- 21.59
- Plus Haut
- 21.64
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 1.74%
- Changement Mensuel
- 4.44%
- Changement à 6 Mois
- 0.28%
- Changement Annuel
- -11.31%
