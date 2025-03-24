- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
BCIMの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり21.55の安値と21.55の高値で取引されました。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCIM News
- Commodities Tracker: September 2025
- Commodities Tracker: August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- The Commodities Feed: Oil In Focus As Israel-Iran Conflict Escalates (Commodity:CL1:COM)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Commodities: Is Tariff Relief Real?
- The Tariff Pause
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
よくあるご質問
BCIM株の現在の価格は？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株価は本日21.55です。-0.42%内で取引され、前日の終値は21.64、取引量は1に達しました。BCIMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株は配当を出しますか？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの現在の価格は21.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.68%やUSDにも注目します。BCIMの動きはライブチャートで確認できます。
BCIM株を買う方法は？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株は現在21.55で購入可能です。注文は通常21.55または21.85付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BCIMの最新情報はライブチャートで確認できます。
BCIM株に投資する方法は？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFへの投資では、年間の値幅18.92 - 24.83と現在の21.55を考慮します。注文は多くの場合21.55や21.85で行われる前に、4.01%や-0.14%と比較されます。BCIMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株の最高値は？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの過去1年の最高値は24.83でした。18.92 - 24.83内で株価は大きく変動し、21.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株の最低値は？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF(BCIM)の年間最安値は18.92でした。現在の21.55や18.92 - 24.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCIMの動きはライブチャートで確認できます。
BCIMの株式分割はいつ行われましたか？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.64、-11.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.64
- 始値
- 21.55
- 買値
- 21.55
- 買値
- 21.85
- 安値
- 21.55
- 高値
- 21.55
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.42%
- 1ヶ月の変化
- 4.01%
- 6ヶ月の変化
- -0.14%
- 1年の変化
- -11.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8