クォートセクション
通貨 / BCIM
株に戻る

BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

21.55 USD 0.09 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCIMの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり21.55の安値と21.55の高値で取引されました。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCIM News

よくあるご質問

BCIM株の現在の価格は？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株価は本日21.55です。-0.42%内で取引され、前日の終値は21.64、取引量は1に達しました。BCIMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株は配当を出しますか？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの現在の価格は21.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.68%やUSDにも注目します。BCIMの動きはライブチャートで確認できます。

BCIM株を買う方法は？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株は現在21.55で購入可能です。注文は通常21.55または21.85付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BCIMの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCIM株に投資する方法は？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFへの投資では、年間の値幅18.92 - 24.83と現在の21.55を考慮します。注文は多くの場合21.55や21.85で行われる前に、4.01%や-0.14%と比較されます。BCIMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株の最高値は？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの過去1年の最高値は24.83でした。18.92 - 24.83内で株価は大きく変動し、21.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFの株の最低値は？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF(BCIM)の年間最安値は18.92でした。現在の21.55や18.92 - 24.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCIMの動きはライブチャートで確認できます。

BCIMの株式分割はいつ行われましたか？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.64、-11.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.55 21.55
1年のレンジ
18.92 24.83
以前の終値
21.64
始値
21.55
買値
21.55
買値
21.85
安値
21.55
高値
21.55
出来高
1
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
4.01%
6ヶ月の変化
-0.14%
1年の変化
-11.68%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8