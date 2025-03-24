QuotazioniSezioni
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

21.64 USD 0.37 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCIM ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.59 e ad un massimo di 21.64.

Segui le dinamiche di abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BCIM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BCIM oggi?

Oggi le azioni abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF sono prezzate a 21.64. Viene scambiato all'interno di 1.74%, la chiusura di ieri è stata 21.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCIM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF pagano dividendi?

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF è attualmente valutato a 21.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCIM.

Come acquistare azioni BCIM?

Puoi acquistare azioni abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF al prezzo attuale di 21.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.64 o 21.94, mentre 8 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCIM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BCIM?

Investire in abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF implica considerare l'intervallo annuale 18.92 - 24.83 e il prezzo attuale 21.64. Molti confrontano 4.44% e 0.28% prima di effettuare ordini su 21.64 o 21.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCIM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?

Il prezzo massimo di abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF nell'ultimo anno è stato 24.83. All'interno di 18.92 - 24.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?

Il prezzo più basso di abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) nel corso dell'anno è stato 18.92. Confrontandolo con gli attuali 21.64 e 18.92 - 24.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCIM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCIM?

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.27 e -11.31%.

Intervallo Giornaliero
21.59 21.64
Intervallo Annuale
18.92 24.83
Chiusura Precedente
21.27
Apertura
21.59
Bid
21.64
Ask
21.94
Minimo
21.59
Massimo
21.64
Volume
8
Variazione giornaliera
1.74%
Variazione Mensile
4.44%
Variazione Semestrale
0.28%
Variazione Annuale
-11.31%
