BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
Der Wechselkurs von BCIM hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.55 bis zu einem Hoch von 21.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BCIM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCIM heute?
Die Aktie von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) notiert heute bei 21.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.64 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BCIM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCIM Dividenden?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF wird derzeit mit 21.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCIM zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCIM-Aktien?
Sie können Aktien von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) zum aktuellen Kurs von 21.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.55 oder 21.85 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCIM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCIM-Aktien?
Bei einer Investition in abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF müssen die jährliche Spanne 18.92 - 24.83 und der aktuelle Kurs 21.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.01% und -0.14%, bevor sie Orders zu 21.55 oder 21.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCIM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
Der höchste Kurs von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) im vergangenen Jahr lag bei 24.83. Innerhalb von 18.92 - 24.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
Der niedrigste Kurs von abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) im Laufe des Jahres betrug 18.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.55 und der Spanne 18.92 - 24.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCIM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCIM statt?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.64 und -11.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.64
- Eröffnung
- 21.55
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Tief
- 21.55
- Hoch
- 21.55
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 4.01%
- 6-Monatsänderung
- -0.14%
- Jahresänderung
- -11.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8