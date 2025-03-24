КотировкиРазделы
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

21.64 USD 0.37 (1.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCIM за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.59, а максимальная — 21.64.

Следите за динамикой abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCIM сегодня?

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) сегодня оценивается на уровне 21.64. Инструмент торгуется в пределах 1.74%, вчерашнее закрытие составило 21.27, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF в настоящее время оценивается в 21.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.31% и USD. Отслеживайте движения BCIM на графике в реальном времени.

Как купить акции BCIM?

Вы можете купить акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) по текущей цене 21.64. Ордера обычно размещаются около 21.64 или 21.94, тогда как 8 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCIM?

Инвестирование в abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF предполагает учет годового диапазона 18.92 - 24.83 и текущей цены 21.64. Многие сравнивают 4.44% и 0.28% перед размещением ордеров на 21.64 или 21.94. Изучайте ежедневные изменения цены BCIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?

Самая высокая цена abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) за последний год составила 24.83. Акции заметно колебались в пределах 18.92 - 24.83, сравнение с 21.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?

Самая низкая цена abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) за год составила 18.92. Сравнение с текущими 21.64 и 18.92 - 24.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCIM?

В прошлом abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.27 и -11.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.59 21.64
Годовой диапазон
18.92 24.83
Предыдущее закрытие
21.27
Open
21.59
Bid
21.64
Ask
21.94
Low
21.59
High
21.64
Объем
8
Дневное изменение
1.74%
Месячное изменение
4.44%
6-месячное изменение
0.28%
Годовое изменение
-11.31%
