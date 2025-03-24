- Обзор рынка
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
Курс BCIM за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.59, а максимальная — 21.64.
Следите за динамикой abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCIM сегодня?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) сегодня оценивается на уровне 21.64. Инструмент торгуется в пределах 1.74%, вчерашнее закрытие составило 21.27, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF в настоящее время оценивается в 21.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.31% и USD. Отслеживайте движения BCIM на графике в реальном времени.
Как купить акции BCIM?
Вы можете купить акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) по текущей цене 21.64. Ордера обычно размещаются около 21.64 или 21.94, тогда как 8 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCIM?
Инвестирование в abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF предполагает учет годового диапазона 18.92 - 24.83 и текущей цены 21.64. Многие сравнивают 4.44% и 0.28% перед размещением ордеров на 21.64 или 21.94. Изучайте ежедневные изменения цены BCIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
Самая высокая цена abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) за последний год составила 24.83. Акции заметно колебались в пределах 18.92 - 24.83, сравнение с 21.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
Самая низкая цена abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) за год составила 18.92. Сравнение с текущими 21.64 и 18.92 - 24.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCIM?
В прошлом abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.27 и -11.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.27
- Open
- 21.59
- Bid
- 21.64
- Ask
- 21.94
- Low
- 21.59
- High
- 21.64
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 1.74%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- 0.28%
- Годовое изменение
- -11.31%
