BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
今日BCIM汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点21.55和高点21.55进行交易。
关注abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCIM新闻
常见问题解答
BCIM股票今天的价格是多少？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票今天的定价为21.55。它在-0.42%范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到1。BCIM的实时价格图表显示了这些更新。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票是否支付股息？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.68%和USD。实时查看图表以跟踪BCIM走势。
如何购买BCIM股票？
您可以以21.55的当前价格购买abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BCIM的实时图表更新。
如何投资BCIM股票？
投资abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF需要考虑年度范围18.92 - 24.83和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较4.01%和。实时查看BCIM价格图表，了解每日变化。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF的最高价格是24.83。在18.92 - 24.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF的绩效。
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票的最低价格是多少？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF（BCIM）的最低价格为18.92。将其与当前的21.55和18.92 - 24.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCIM股票是什么时候拆分的？
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.64和-11.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.64
- 开盘价
- 21.55
- 卖价
- 21.55
- 买价
- 21.85
- 最低价
- 21.55
- 最高价
- 21.55
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- 4.01%
- 6个月变化
- -0.14%
- 年变化
- -11.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8