报价部分
货币 / BCIM
回到股票

BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

21.55 USD 0.09 (0.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCIM汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点21.55和高点21.55进行交易。

关注abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCIM新闻

常见问题解答

BCIM股票今天的价格是多少？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票今天的定价为21.55。它在-0.42%范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到1。BCIM的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票是否支付股息？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.68%和USD。实时查看图表以跟踪BCIM走势。

如何购买BCIM股票？

您可以以21.55的当前价格购买abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BCIM的实时图表更新。

如何投资BCIM股票？

投资abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF需要考虑年度范围18.92 - 24.83和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较4.01%和。实时查看BCIM价格图表，了解每日变化。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF的最高价格是24.83。在18.92 - 24.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF的绩效。

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF股票的最低价格是多少？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF（BCIM）的最低价格为18.92。将其与当前的21.55和18.92 - 24.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCIM股票是什么时候拆分的？

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.64和-11.68%中可见。

日范围
21.55 21.55
年范围
18.92 24.83
前一天收盘价
21.64
开盘价
21.55
卖价
21.55
买价
21.85
最低价
21.55
最高价
21.55
交易量
1
日变化
-0.42%
月变化
4.01%
6个月变化
-0.14%
年变化
-11.68%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8