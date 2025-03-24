- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BCIM: abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
A taxa do BCIM para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.55 e o mais alto foi 21.55.
Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCIM Notícias
- Commodities Tracker: September 2025
- Commodities Tracker: August 2025
- Commodities Tracker: July 2025
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- The Commodities Feed: Oil In Focus As Israel-Iran Conflict Escalates (Commodity:CL1:COM)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Commodities: Is Tariff Relief Real?
- The Tariff Pause
- Monthly Commodities Tracker: March 2025
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCIM hoje?
Hoje abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) está avaliado em 21.55. O instrumento é negociado dentro de -0.42%, o fechamento de ontem foi 21.64, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCIM em tempo real.
As ações de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF pagam dividendos?
Atualmente abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF está avaliado em 21.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -11.68% e USD. Monitore os movimentos de BCIM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCIM?
Você pode comprar ações de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) pelo preço atual 21.55. Ordens geralmente são executadas perto de 21.55 ou 21.85, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCIM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCIM?
Investir em abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF envolve considerar a faixa anual 18.92 - 24.83 e o preço atual 21.55. Muitos comparam 4.01% e -0.14% antes de enviar ordens em 21.55 ou 21.85. Estude as mudanças diárias de preço de BCIM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
O maior preço de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) no último ano foi 24.83. As ações oscilaram bastante dentro de 18.92 - 24.83, e a comparação com 21.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF?
O menor preço de abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) no ano foi 18.92. A comparação com o preço atual 21.55 e 18.92 - 24.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCIM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCIM?
No passado abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.64 e -11.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.64
- Open
- 21.55
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Low
- 21.55
- High
- 21.55
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 4.01%
- Mudança de 6 meses
- -0.14%
- Mudança anual
- -11.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8