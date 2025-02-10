Divisas / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
335.22 USD 1.38 (0.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASR de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 333.07, mientras que el máximo ha alcanzado 339.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
333.07 339.98
Rango anual
249.21 359.99
- Cierres anteriores
- 336.60
- Open
- 338.16
- Bid
- 335.22
- Ask
- 335.52
- Low
- 333.07
- High
- 339.98
- Volumen
- 149
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- 3.04%
- Cambio a 6 meses
- 23.55%
- Cambio anual
- 19.72%
