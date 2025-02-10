CotizacionesSecciones
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V

335.22 USD 1.38 (0.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ASR de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 333.07, mientras que el máximo ha alcanzado 339.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
333.07 339.98
Rango anual
249.21 359.99
Cierres anteriores
336.60
Open
338.16
Bid
335.22
Ask
335.52
Low
333.07
High
339.98
Volumen
149
Cambio diario
-0.41%
Cambio mensual
3.04%
Cambio a 6 meses
23.55%
Cambio anual
19.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B