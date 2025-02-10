Валюты / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
336.60 USD 5.08 (1.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASR за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 336.47, а максимальная — 343.69.
Следите за динамикой Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- ASUR reports slight passenger traffic growth of 0.6% in August
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- ASUR to acquire URW’s airport retail concessions for $295 million
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario Sureste ADR earnings missed by Mex$35.68, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025
- Generation PMCA Q1 2025 Quarterly
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710
- Aeroportuario Del Sureste Stock Remains Extremely Undervalued (NYSE:ASR)
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Дневной диапазон
336.47 343.69
Годовой диапазон
249.21 359.99
- Предыдущее закрытие
- 341.68
- Open
- 338.49
- Bid
- 336.60
- Ask
- 336.90
- Low
- 336.47
- High
- 343.69
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 24.06%
- Годовое изменение
- 20.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.