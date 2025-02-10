Dövizler / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
336.19 USD 0.89 (0.26%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASR fiyatı bugün -0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 336.19 ve Yüksek fiyatı olarak 341.02 aralığında işlem gördü.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
336.19 341.02
Yıllık aralık
249.21 359.99
- Önceki kapanış
- 337.08
- Açılış
- 338.50
- Satış
- 336.19
- Alış
- 336.49
- Düşük
- 336.19
- Yüksek
- 341.02
- Hacim
- 68
- Günlük değişim
- -0.26%
- Aylık değişim
- 3.34%
- 6 aylık değişim
- 23.91%
- Yıllık değişim
- 20.07%
21 Eylül, Pazar