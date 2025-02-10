통화 / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
337.08 USD 1.86 (0.55%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASR 환율이 오늘 0.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 334.52이고 고가는 339.75이었습니다.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
334.52 339.75
년간 변동
249.21 359.99
- 이전 종가
- 335.22
- 시가
- 338.24
- Bid
- 337.08
- Ask
- 337.38
- 저가
- 334.52
- 고가
- 339.75
- 볼륨
- 89
- 일일 변동
- 0.55%
- 월 변동
- 3.61%
- 6개월 변동
- 24.24%
- 년간 변동율
- 20.39%
