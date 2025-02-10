QuotazioniSezioni
ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V

341.10 USD 4.91 (1.46%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASR ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 337.32 e ad un massimo di 341.55.

Segui le dinamiche di Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
337.32 341.55
Intervallo Annuale
249.21 359.99
Chiusura Precedente
336.19
Apertura
337.69
Bid
341.10
Ask
341.40
Minimo
337.32
Massimo
341.55
Volume
59
Variazione giornaliera
1.46%
Variazione Mensile
4.85%
Variazione Semestrale
25.72%
Variazione Annuale
21.82%
