ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
341.10 USD 4.91 (1.46%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASR ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 337.32 e ad un massimo di 341.55.
Segui le dinamiche di Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ASR News
- ASUR reports slight passenger traffic growth of 0.6% in August
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- ASUR to acquire URW’s airport retail concessions for $295 million
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario Sureste ADR earnings missed by Mex$35.68, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025
- Generation PMCA Q1 2025 Quarterly
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710
- Aeroportuario Del Sureste Stock Remains Extremely Undervalued (NYSE:ASR)
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Intervallo Giornaliero
337.32 341.55
Intervallo Annuale
249.21 359.99
- Chiusura Precedente
- 336.19
- Apertura
- 337.69
- Bid
- 341.10
- Ask
- 341.40
- Minimo
- 337.32
- Massimo
- 341.55
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 1.46%
- Variazione Mensile
- 4.85%
- Variazione Semestrale
- 25.72%
- Variazione Annuale
- 21.82%