Devises / ASR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
336.19 USD 0.89 (0.26%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASR a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 336.19 et à un maximum de 341.02.
Suivez la dynamique Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASR Nouvelles
- ASUR reports slight passenger traffic growth of 0.6% in August
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- ASUR to acquire URW’s airport retail concessions for $295 million
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario Sureste ADR earnings missed by Mex$35.68, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025
- Generation PMCA Q1 2025 Quarterly
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710
- Aeroportuario Del Sureste Stock Remains Extremely Undervalued (NYSE:ASR)
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Range quotidien
336.19 341.02
Range Annuel
249.21 359.99
- Clôture Précédente
- 337.08
- Ouverture
- 338.50
- Bid
- 336.19
- Ask
- 336.49
- Plus Bas
- 336.19
- Plus Haut
- 341.02
- Volume
- 68
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 3.34%
- Changement à 6 Mois
- 23.91%
- Changement Annuel
- 20.07%
20 septembre, samedi