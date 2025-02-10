CotationsSections
Devises / ASR
Retour à Actions

ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V

336.19 USD 0.89 (0.26%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASR a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 336.19 et à un maximum de 341.02.

Suivez la dynamique Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASR Nouvelles

Range quotidien
336.19 341.02
Range Annuel
249.21 359.99
Clôture Précédente
337.08
Ouverture
338.50
Bid
336.19
Ask
336.49
Plus Bas
336.19
Plus Haut
341.02
Volume
68
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
3.34%
Changement à 6 Mois
23.91%
Changement Annuel
20.07%
20 septembre, samedi