货币 / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
333.77 USD 2.83 (0.84%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASR汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点333.77和高点339.37进行交易。
关注Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ASR新闻
日范围
333.77 339.37
年范围
249.21 359.99
- 前一天收盘价
- 336.60
- 开盘价
- 338.16
- 卖价
- 333.77
- 买价
- 334.07
- 最低价
- 333.77
- 最高价
- 339.37
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- 2.60%
- 6个月变化
- 23.02%
- 年变化
- 19.20%
