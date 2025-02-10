Währungen / ASR
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
337.08 USD 1.86 (0.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASR hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 334.52 bis zu einem Hoch von 339.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASR News
- ASUR reports slight passenger traffic growth of 0.6% in August
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- ASUR to acquire URW’s airport retail concessions for $295 million
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario Sureste ADR earnings missed by Mex$35.68, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025
- Generation PMCA Q1 2025 Quarterly
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710
- Aeroportuario Del Sureste Stock Remains Extremely Undervalued (NYSE:ASR)
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Tagesspanne
334.52 339.75
Jahresspanne
249.21 359.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 335.22
- Eröffnung
- 338.24
- Bid
- 337.08
- Ask
- 337.38
- Tief
- 334.52
- Hoch
- 339.75
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 0.55%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 24.24%
- Jahresänderung
- 20.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K