KurseKategorien
Währungen / ASR
Zurück zum Aktien

ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V

337.08 USD 1.86 (0.55%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASR hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 334.52 bis zu einem Hoch von 339.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASR News

Tagesspanne
334.52 339.75
Jahresspanne
249.21 359.99
Vorheriger Schlusskurs
335.22
Eröffnung
338.24
Bid
337.08
Ask
337.38
Tief
334.52
Hoch
339.75
Volumen
89
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
3.61%
6-Monatsänderung
24.24%
Jahresänderung
20.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K