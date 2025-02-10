Moedas / ASR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASR: Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V
336.55 USD 1.33 (0.40%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASR para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 336.55 e o mais alto foi 339.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASR Notícias
- ASUR reports slight passenger traffic growth of 0.6% in August
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- ASUR to acquire URW’s airport retail concessions for $295 million
- Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aeroportuario Sureste ADR earnings missed by Mex$35.68, revenue topped estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- ASUR Announces Total Passenger Traffic for May 2025
- Generation PMCA Q1 2025 Quarterly
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- JPMorgan lifts ASUR stock price target to Peso710
- Aeroportuario Del Sureste Stock Remains Extremely Undervalued (NYSE:ASR)
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: My Favorite Mexican Airport Operator (NASDAQ:OMAB)
Faixa diária
336.55 339.00
Faixa anual
249.21 359.99
- Fechamento anterior
- 335.22
- Open
- 338.24
- Bid
- 336.55
- Ask
- 336.85
- Low
- 336.55
- High
- 339.00
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 3.45%
- Mudança de 6 meses
- 24.04%
- Mudança anual
- 20.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh