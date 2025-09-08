Divisas / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
734.35 USD 17.97 (2.39%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARGX de hoy ha cambiado un -2.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 731.83, mientras que el máximo ha alcanzado 755.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas argenx SE - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ARGX News
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Las bolsas de valores de Bélgica cerraron con subidas; el BEL 20 ganó un 0.07%
- Truist Securities reitera calificación de Compra para argenx con objetivo de $918
- Truist Securities reitera calificación de Compra para acciones de argenx con objetivo de 918 dólares
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Las bolsas de valores de Bélgica cerraron con caídas; el BEL 20 perdió un 0.23%
- Truist Securities inicia cobertura de argenx con calificación de Compra
- Truist Securities asume cobertura de acciones de argenx con calificación de Compra
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- Deutsche Bank rebaja Argenx a "mantener" tras rally del 40%, mantiene PT de €655
- Jefferies eleva el precio objetivo de Dianthus Therapeutics a 66 dólares tras datos positivos
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
Rango diario
731.83 755.66
Rango anual
510.05 779.00
- Cierres anteriores
- 752.32
- Open
- 750.30
- Bid
- 734.35
- Ask
- 734.65
- Low
- 731.83
- High
- 755.66
- Volumen
- 729
- Cambio diario
- -2.39%
- Cambio mensual
- 3.14%
- Cambio a 6 meses
- 24.02%
- Cambio anual
- 35.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B