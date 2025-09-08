통화 / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
736.76 USD 4.99 (0.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARGX 환율이 오늘 0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 727.20이고 고가는 739.51이었습니다.
argenx SE - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ARGX News
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- 오펜하이머, 긍정적 데이터 후 argenx에 ’아웃퍼폼’ 등급 재확인
- Oppenheimer reaffirms Outperform rating on argenx stock after positive data
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Truist, Argenx에 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 918달러
- Truist Securities reiterates Buy rating on argenx stock with $918 target
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.23%
- Truist Securities, Argenx에 ’매수’ 등급 제시
- Truist Securities assumes coverage on argenx stock with Buy rating
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- 도이치뱅크, Argenx 투자의견 ’보유’로 하향...40% 급등 후, 목표가 €655 유지
- Deutsche Bank downgrades Argenx to “hold” after 40% rally, €655 PT intact
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
일일 변동 비율
727.20 739.51
년간 변동
510.05 779.00
- 이전 종가
- 731.77
- 시가
- 737.00
- Bid
- 736.76
- Ask
- 737.06
- 저가
- 727.20
- 고가
- 739.51
- 볼륨
- 879
- 일일 변동
- 0.68%
- 월 변동
- 3.48%
- 6개월 변동
- 24.43%
- 년간 변동율
- 35.93%
